В Москве провели более 8,3 млн тестов на COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Рекордное количество тестов на COVID-19 сделали в Москве за сутки. В городских, федеральных и частных лабораториях провели более 81 тысячи исследований, рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
"Мы продолжаем увеличивать объемы тестирования на новую коронавирусную инфекцию. За прошедшие сутки столичные лаборатории выполнили рекордное количество тестов. Этот показатель превысил 81 тысячу. Это почти на 11% больше, чем днем ранее", – подчеркнула заммэра.
На данный момент в Москве открыта общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование. Поводом для исследования также являются признаки ОРВИ, диагностированная пневмония, а также совместное проживание с человеком, у которого выявлена инфекция COVID-19.
Дополнительно в городе организованы тесты для людей, которые по долгу службы часто контактируют с горожанами. К таким категориям относятся медицинские и социальные работники, сотрудники образовательных учреждений, служб ЖКХ и правоохранительных органов.
Тест на коронавирус также проводят пациентам неинфекционных стационаров городских больниц. В частности, исследование является обязательным при плановой госпитализации.
За последние сутки в Москве зафиксировано 2 704 новых случая коронавируса. Наибольшее число случаев (42,3%) диагностированы у людей в возрасте от 18 до 45 лет.
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