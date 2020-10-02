Порядка 2 млн работников в Москве перейдут на удаленку с 5 октября

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Порядка 2 миллионов человек в Москве будут переведены на удаленную работу с понедельника, 5 октября. Такие данные привел заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Заммэра подчеркнул, что это число составит чуть менее одной трети от общего числа работающих в Москве.

"Если брать от общего количества работающих в городе Москве, треть – это порядка 2,5 миллионов человек. Если исключить из этого количества сотрудников предприятий промышленности, общественного питания и сферы услуг, то где-то порядка 1,8–2 миллионов человек должны перейти в режим удаленной работы", – пояснил Ефимов.

Заммэра отметил, что в Москве проживают примерно такое же число людей пожилого возраста старше 65 лет. Он выразил уверенность, что совокупность указов мэра столицы поможет сократить количество людей на улицах города.

"Это, безусловно, поможет нам сдержать рост количества заболеваний", – заключил Ефимов.

Ранее заммэра также проинформировал, что указ о переходе 30% сотрудников на удаленку затронет только офисных работников Москвы. На промышленных, торговых и сервисных предприятиях смогут продолжить работу все сотрудники.

Накануне Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому работодатели обязаны перевести с 5 октября на удаленку 30% своих сотрудников. Кроме того, по распоряжению Собянина, с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома.