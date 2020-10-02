Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленку до 50% сотрудников

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Власти Москвы рекомендуют постепенно переводить на удаленную работу до половины сотрудников офисов, заявил заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

"Для тех предприятий, которые имеют такую возможность, в первую очередь это офисные сотрудники, мы ввели обязанность перевести не менее 30% численности штата на удаленную работу. Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу", – сказал Ефимов.

Заммэра подчеркнул, что переход 30% сотрудников на удаленку затронет только офисных работников Москвы, на промышленных, торговых и сервисных предприятиях смогут продолжить работу все сотрудники, которым нужно находиться непосредственно на рабочем месте.

"Мы понимаем, что тут невозможна дистанционная работа – необходимо присутствие на месте, конечно же, на них (сотрудников промышленных, торговых и сервисных предприятий. – Прим. ред.) это ограничение распространяться не будет", – передает слова Ефимова РИА Новости.

Таким образом, с 5 октября на удаленку должны перейти порядка 1,8–2 миллиона человек, добавил Ефимов.

Накануне Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому работодатели обязаны перевести с 5 октября на удаленку 30% своих сотрудников. На дистанционную работу в обязательном порядке должны уйти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.

Собянин также сообщал, что против нарушающих требования об удаленке предприятий могут быть введены санкции. Контроль за выполнением требований по безопасности из-за COVID-19 будет усилен на всех объектах города.

