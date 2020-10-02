Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленку до 50% сотрудников

Фото: depositphotos/VitalikRadko
Власти Москвы рекомендуют постепенно переводить на удаленную работу до половины сотрудников офисов, заявил заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
"Для тех предприятий, которые имеют такую возможность, в первую очередь это офисные сотрудники, мы ввели обязанность перевести не менее 30% численности штата на удаленную работу. Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу", – сказал Ефимов.
Заммэра подчеркнул, что переход 30% сотрудников на удаленку затронет только офисных работников Москвы, на промышленных, торговых и сервисных предприятиях смогут продолжить работу все сотрудники, которым нужно находиться непосредственно на рабочем месте.
"Мы понимаем, что тут невозможна дистанционная работа – необходимо присутствие на месте, конечно же, на них (сотрудников промышленных, торговых и сервисных предприятий. – Прим. ред.) это ограничение распространяться не будет", – передает слова Ефимова РИА Новости.
Таким образом, с 5 октября на удаленку должны перейти порядка 1,8–2 миллиона человек, добавил Ефимов.
Накануне Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому работодатели обязаны перевести с 5 октября на удаленку 30% своих сотрудников. На дистанционную работу в обязательном порядке должны уйти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.
Собянин также сообщал, что против нарушающих требования об удаленке предприятий могут быть введены санкции. Контроль за выполнением требований по безопасности из-за COVID-19 будет усилен на всех объектах города.
Работодатели обязаны перевести с 5 октября на удаленку 30% сотрудников
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: