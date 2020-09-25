Собянин: мэрия Москвы переводит на "удаленку" 30% сотрудников

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин сообщил, что мэрия Москвы переводит на удаленную работу 30% сотрудников.

Мэр напомнил, что весной переход на "удаленку" помог значительно снизить число пассажиров в общественном транспорте. Это, по словам градоначальника, позволило замедлить распространение коронавируса и спасти тысячи жизней. Сегодня следует поступить так же, подчеркнул он.

"Поэтому я обратился к руководителям предприятий и организаций с просьбой перевести в удаленный режим как можно больше сотрудников, но без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей", – пояснил Собянин.

Мэр также заявил, что социальные карты москвичей старше 65 лет блокировать не будут. Он выразил уверенность в том, что поездки пенсионеров на общественном транспорте уменьшатся, поэтому в данной мере нет необходимости.

Штрафовать пожилых граждан во время прогулок также не будут. Мэр напомнил, что это не отменяет обязательного ношения масок и перчаток в местах большого скопления людей.

Ранее Собянин сообщил, что с понедельника, 28 сентября, москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок.

Также следует временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. Ежедневные покупки и оплату счетов лучше поручить более молодым членам семьи.

Мэр также попросил руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. При необходимости работникам будут выданы больничные листы.

В столице за последние сутки подтверждено 1 560 новых случаев коронавируса. В целом по России зафиксировали 7 212 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 1 856 не имели клинических проявлений болезни.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве начали вводить в эксплуатацию резервные койки для больных с коронавирусом.

По ее словам, в Москве наблюдается общемировая тенденция – рост числа случаев COVID-19 и одновременно с этим рост числа ежедневных госпитализаций.