15:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин ответил на вопросы горожан о ситуации с коронавирусом. Он отметил, что его утренняя публикация с просьбой к пожилым людям оставаться дома вызвала много вопросов.
Мэра спросили о том, будут ли заблокированы социальные карты москвичей старше 65 лет. Собянин выразил уверенность в том, что москвичи старшего поколения понимают всю серьезность ситуации и поездки на общественном транспорте уменьшатся, поэтому в данной мере нет необходимости.
Он также отметил, что штрафовать пожилых граждан во время прогулок не будут, поскольку прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются, значит, что выход из дома не является нарушением.
Мэр напомнил, что это не отменяет обязательного ношения масок и перчаток в местах большого скопления людей.
Также граждане просили пояснить мэра, что нужно сделать для того, чтобы работающим пенсионерам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями перейти на дистанционный формат или уйти в отпуск, а если это невозможно, можно ли взять больничный?
Значительная часть вопросов от горожан была посвящена вопросу перехода на дистанционный формат работы. По словам мэра, сейчас для города очень важно перевести часть сотрудников на удаленную работу, поскольку весной данная мера помогла значительно снизить распространение вируса. Поэтому точно так же следует поступить и сегодня.
Ранее Собянин сообщил, что с понедельника, 28 сентября, москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Следует временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. Ежедневные покупки и оплату счетов лучше поручить более молодым членам семьи.
Собянин ответил на интересующие москвичей вопросы по развитию ситуации с COVID-19
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