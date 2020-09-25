Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин ответил на вопросы горожан о ситуации с коронавирусом. Он отметил, что его утренняя публикация с просьбой к пожилым людям оставаться дома вызвала много вопросов.

Будут ли блокировать социальные карты москвичей?

Мэра спросили о том, будут ли заблокированы социальные карты москвичей старше 65 лет. Собянин выразил уверенность в том, что москвичи старшего поколения понимают всю серьезность ситуации и поездки на общественном транспорте уменьшатся, поэтому в данной мере нет необходимости.



Если же поездка крайне необходима, то обязательно нужно использовать маски и перчатки.

Будут ли штрафовать пожилых людей за выход из дома?

Он также отметил, что штрафовать пожилых граждан во время прогулок не будут, поскольку прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются, значит, что выход из дома не является нарушением.

Мэр напомнил, что это не отменяет обязательного ношения масок и перчаток в местах большого скопления людей.



Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям. Это позволит избежать недоразумений. Но в то же время помните, что в магазинах, аптеках и других общественных местах необходимо соблюдать масочный и перчаточный режим. При отсутствии средств защиты действительно могут не пустить в магазин или даже оштрафовать.

Как оформить больничный?

Также граждане просили пояснить мэра, что нужно сделать для того, чтобы работающим пенсионерам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями перейти на дистанционный формат или уйти в отпуск, а если это невозможно, можно ли взять больничный?

8 (495) 870-45-09 .

Работающим пенсионерам 65+ больничные выпишут центра­лизованно по заявкам работодателей.

Да, конечно. Для получения больничного листа гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, следует с понедельника обращаться по телефону горячей линииРаботающим пенсионерам 65+ больничные выпишут центра­лизованно по заявкам работодателей.

Зачем переходить на удаленный режим работы?

Значительная часть вопросов от горожан была посвящена вопросу перехода на дистанционный формат работы. По словам мэра, сейчас для города очень важно перевести часть сотрудников на удаленную работу, поскольку весной данная мера помогла значительно снизить распространение вируса. Поэтому точно так же следует поступить и сегодня.



Поэтому я обратился к руководителям предприятий и организаций с просьбой перевести в удаленный режим как можно больше сотрудников, но без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей. В мэрии Москвы с понедельника на "удаленку" перейдет 30% персонала.

Ранее Собянин сообщил, что с понедельника, 28 сентября, москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Следует временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. Ежедневные покупки и оплату счетов лучше поручить более молодым членам семьи.