В России подтвердили 7 212 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России зафиксировали 7 212 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 856 не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 обнаружили в 84 регионах России. На Москву пришлось 1 560 случаев, на Санкт-Петербург – 224, на Московскую область – 208, на Ростовскую область – 187, Нижегородскую область – 168, Воронежскую область – 164, Ставропольский край – 146, Ханты-Мансийский АО – 141, Кемеровскую область – 138, Свердловскую область – 137, Ульяновскую область – 121, Самарскую область – 111, Волгоградскую область – 109, Саратовскую область – 107, Оренбургскую область – 105 и Красноярский край – по 102.

В Архангельской области зарегистрировали 98 новых случаев, в Краснодарском крае – 93, в Пензенской области – 91, в Ямало-Ненецком АО – 89, в Дагестане – 83, Удмуртии и Крыму – по 81, в Алтайском крае – 80, в Республике Саха (Якутия) – 79, в Иркутской области – 77, в Мурманской и Омской областях – по 76, в Забайкальском крае – 75, в Коми, Пермском и Хабаровском краях – по 74, в Томской области – 73, в Челябинской области – 72, в Тюменской области – 70.

На Калмыкию и Приморский край пришлось по 69 новых пациентов, на Карачаево-Черкесию и Бурятию – по 68, Новосибирскую область – 67, Алтай – 64, Белгородскую область – 63, Ленинградскую и Кировскую области – по 60, на Орловскую область – 57, Астраханскую область – 52, на Ярославскую область и Ингушетию – по 50, на Карелию – 48, Калужскую область – 47, Ивановскую, Костромскую и Вологодскую области – по 45, на Брянскую и Рязанскую области – по 42, на Кабардино-Балкарию – 41.

В Курской и Тамбовской областях зафиксировали по 40 случаев, в Новгородской области – 39, в Калининградской области и Хакасии – по 38, в Тверской области – 37 , Башкирии и Магаданской области – по 36, в Северной Осетии – 35, Липецкой области, Мордовии и Сахалинской области – по 34, в Тульской и Псковской областях – по 32, в Курганской и Амурской областях – по 31, в Республике Тыва – 30, во Владимирской области – 29, в Адыгее – 28, в Камчатском крае – 26.

В Татарстане и Чувашии зарегистрировали по 25 новых случаев, в Республике Марий Эл – 22, в Смоленской области – 21, в Севастополе – 19, в Еврейской АО – 15, Чечне – 7 и в Чукотском АО – 2.

В России зарегистрировано 1 136 048 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается в Ненецком АО, Московской области, Чувашии, Смоленской, Тульской областях и Чечне.

Летальных случаев за последние 24 часа зафиксировано 108. За весь период пандемии в России скончались 20 056 человек. Побороли болезнь за сутки 4 317 человек, всего выздоровели 934 146 человек.

Ранее Оперативный штаб контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в городе фиксируется рост новых пациентов с COVID-19. Накануне столица перешагнула психологическую отметку в более тысячи выявленных случаев за сутки.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Она отметила, что в городе созданы необходимые мощности на случай усложнения ситуации с COVID-19.

Сергей Собянин рассказал, что в Москве будут наращивать объемы вакцинации от коронавируса. По его словам, разговоры по поводу того, нужно прививаться или нет, "находятся вне логики".

Также мэр обратился к жителям Москвы, рассказав о новых мерах для ограничения роста заболевших коронавирусом. Он отметил, что, по мнению врачей, наложение двух болезней – простуды и коронавируса – является очень опасным и может иметь тяжелые последствия.

В связи с этим москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Также следует временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми. Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются.

Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск. Мэр также обратился к руководителям предприятий и организаций, попросив перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим.