Ракова: в Москве наблюдается рост заболеваемости COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве созданы необходимые мощности на случай усложнения ситуации с COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В Москве внимательно следят за ситуацией с коронавирусом во всем мире. Во многих регионах, в том числе Европе, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Те же самые тенденции отмечаются и в Москве", – сообщила вице-мэр.
В Москве число новых выявленных случаев коронавируса превысило отметку в 1 тысячу и составляет за последние сутки 1 050 человек. Кроме того, отмечен рост госпитализаций с диагностированным COVID-19 – этот показатель, согласно официальным данным, вырос на 30%.
Ракова добавила, что Москве удалось накопить необходимый опыт для противостояния распространению коронавируса. В частности, запас коечного фонда в столице отвечает требованиям на случай ухудшения ситуации. Резервные мощности могут быть подключены в самые короткие сроки, причем врачи оснащены всем необходимым оборудованием и лекарственными препаратами.
Кроме того, в Москве создана система ПЦР-исследований, которая позволяет проводить около 70 тысяч анализов в сутки. За счет этого специалисты могут наиболее оперативно выявить заболевших и прервать цепочку распространения инфекции.
В столице уже началось масштабное пострегистрационное исследование первой вакцины от коронавируса "Спутник V". Помимо этого, препарат поступил в гражданский оборот, сейчас прививки делают медицинскому персоналу городских учреждений системы здравоохранения.
Вице-мэр призвала горожан соблюдать масочный режим и по возможности сократить число контактов, а также беречь здоровье пожилых людей и представителей других групп риска.
За последние сутки в России зафиксировали 6 595 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 1 580 не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 1 128 836 случаев COVID-19.
В Москве темп прироста новых случаев COVID-19 составляет 0,38%
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