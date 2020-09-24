Ракова: в Москве наблюдается рост заболеваемости COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве созданы необходимые мощности на случай усложнения ситуации с COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве внимательно следят за ситуацией с коронавирусом во всем мире. Во многих регионах, в том числе Европе, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Те же самые тенденции отмечаются и в Москве", – сообщила вице-мэр.

В Москве число новых выявленных случаев коронавируса превысило отметку в 1 тысячу и составляет за последние сутки 1 050 человек. Кроме того, отмечен рост госпитализаций с диагностированным COVID-19 – этот показатель, согласно официальным данным, вырос на 30%.

Ракова добавила, что Москве удалось накопить необходимый опыт для противостояния распространению коронавируса. В частности, запас коечного фонда в столице отвечает требованиям на случай ухудшения ситуации. Резервные мощности могут быть подключены в самые короткие сроки, причем врачи оснащены всем необходимым оборудованием и лекарственными препаратами.

Кроме того, в Москве создана система ПЦР-исследований, которая позволяет проводить около 70 тысяч анализов в сутки. За счет этого специалисты могут наиболее оперативно выявить заболевших и прервать цепочку распространения инфекции.

В столице уже началось масштабное пострегистрационное исследование первой вакцины от коронавируса "Спутник V". Помимо этого, препарат поступил в гражданский оборот, сейчас прививки делают медицинскому персоналу городских учреждений системы здравоохранения.

Вице-мэр призвала горожан соблюдать масочный режим и по возможности сократить число контактов, а также беречь здоровье пожилых людей и представителей других групп риска.

За последние сутки в России зафиксировали 6 595 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 1 580 не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 1 128 836 случаев COVID-19.

