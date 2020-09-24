В России подтвердили 6 595 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За последние сутки в России зафиксировали 6 595 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 580 не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 обнаружили в 84 регионах России. На Москву пришлось 1 050 случаев, на Санкт-Петербург – 215, на Московскую область – 205, на Ростовскую область – 189, Воронежскую область – 162, Нижегородскую область – 160, Ставропольский край – 142, Кемеровскую область – 136, Свердловскую область – 131, Ханты-Мансийский АО – 130, Ульяновскую область – 120, Самарскую область – 110, Волгоградскую область – 108, Саратовскую область – 104, Архангельскую, Оренбургскую области и Красноярский край – по 102.

В Краснодарском крае зафиксировали 95 новых пациентов, в Пензенской области – 93, в Крыму – 83, Дагестане – 82, Удмуртии, Ямало-Ненецком АО и Алтайском крае – по 81, в Иркутской области – 80, Хабаровском крае – 76, в Мурманской области, Пермском крае, Челябинской областе и Республике Саха (Якутия) – по 75, в Омской области и Забайкальском крае – по 72, в Коми и, Кировской области – по 71.

На Приморский край пришлось 70 случаев, на Калмыкию, Карачаево-Черкесию и Тюменскую область – по 67, на Бурятию – 66, Алтай и Томскую область – по 65, Новосибирскую область – 63, Белгородскую область – 61, Ленинградскую область – 57, Астраханскую область – 55, Орловскую область и Ингушетию – по 52, Ивановскую область – 47, Ярославскую область – 46, Курскую область – 44, Вологодскую область – 43, на Калужскую, Рязанскую, Новгородскую области, Кабардино-Балкарию и Магаданскую область – по 40.

В Тамбовской и Калининградской областях зарегистрировали по 39 случаев, в Брянской области, Карелии и Республике Тыва – по 38, в Костромской области и Хакасии – по 37, в Тверской области, Башкирии, Сахалинской области – по 35, в Липецкой области и Северной Осетии – по 34, во Владимирской области – 33, в Мордовии – 32, в Тульской и Амурской областях – по 30.

На Курганскую область пришлось 28 пациентов, на Чувашию и Камчатку – по 27, на Псковскую область – 25, Адыгею – 24, Севастополь – 23, Республику Марий Эл и Татарстан – по 22, Смоленскую область – 20, Еврейскую АО – 14, Чечню – 4, на Ненецкий автономный округ – 2.

В России зарегистрировано 1 128 836 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается в Чукотском АО, Чечне, Московской области, Чувашии, Смоленской области, Тульской области и Татарстане.

Летальных случаев за последние 24 часа зафиксировано 149. За весь период пандемии в России скончались 19 948 человек. Побороли болезнь за сутки 6 130 человек, всего выздоровели 929 829 человек.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что порядка четырех тысяч пациентов с коронавирусом находятся в столичных стационарах, при этом ситуация с коронавирусом в городе остается стабильной.

Мэр также наградил работников медицинских организаций, внесших значительный вклад в работу по организации и обеспечению медицинской помощи пациентам с COVID-19.