Порядка 4 тыс пациентов с COVID-19 находятся в столичных стационарах – Собянин

16:33
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Сергей Собянин сообщил, что порядка четырех тысяч пациентов с коронавирусом находятся в столичных стационарах, при этом ситуация с коронавирусом в городе остается стабильной. Об этом сообщает РИА Новости.
"Ничего еще не закончилось, пандемия продолжается. Мы видим, как сложно она протекает в европейских странах, где начался бурный подъем. В Москве этого нет, небольшие даже поднятия количества заболевших в большей степени связаны с резким увеличением количества тестируемых. Ситуация стабильная", – заявил мэр Москвы.
В пятницу, 18 сентября, Собянин посетил церемонию награждения медицинских работников Москвы. Мэр поблагодарил специалистов за работу в период пандемии и выразил надежду, что полученный опыт будет принят во внимание в дальнейшем.
"Все ее (системы здравоохранения. – Прим. ред.) элементы – скорая помощь, поликлиники, стационары – все начали работать, как единый организм. Я надеюсь, что этот опыт и динамичного развития, и четкой организации всех служб останется после пандемии навсегда на службе московского здравоохранения", – заявил Сергей Собянин.
В Москве за последние сутки подтвердили 805 новых случаев коронавирусной инфекции. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,26%. При этом столица по темпам прироста находится во втором десятке среди регионов РФ.
Как сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в Москве уже провели свыше 7,5 миллиона тестов на коронавирус. За последние сутки произвели 69,5 тысячи тестов, что является рекордным показателем с начала эпидемии.
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