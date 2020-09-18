Более 7,5 млн тестов на коронавирус провели в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Свыше 7,5 миллиона тестов на коронавирус провели в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
За сутки в столице провели 69,5 тысячи тестов. Ракова уточнила, что этот показатель является рекордным. По ее словам, спрос на тестирование вырос после отпусков и возвращения многих с дач и с выходом россиян на работу.
"С окончанием летнего сезона и возвращением многих жителей к привычному темпу жизни увеличился и спрос на тестирование на коронавирус. Такой повышенный интерес понятен – многие вернулись с дач, вышли на работу, расширили круг контактов и хотят быть уверены в безопасности своей и близких", – рассказала Ракова.
В России за последние сутки подтвердили 5 905 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 446 не имели клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 805 случаев. Всего в России зарегистрировано 1 091 186 случаев коронавирусной инфекции.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V". Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной.
Препараты от коронавируса начнут продавать в аптеках в ближайшие дни
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