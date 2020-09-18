В России выявили 5 905 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 5 905 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 446 не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах. На Москву пришлось 805 случаев, на Санкт-Петербург – 206, Ростовскую область – 172, Московскую область – 165, Нижегородскую область – 161, Ставропольский край – 140, Свердловскую область – 129, Кемеровскую область – 128, Воронежскую и Самарскую области – по 123, Ульяновскую область – 120, Саратовскую область – 107, Архангельскую область и Красноярский край – по 103.

В Оренбургской и Пензенской области зафиксировали по 99 случаев, в Волгоградской области – 97, в Краснодарском крае – 92, в Дагестане – 84, в Ханты-Мансийском АО и Иркутской области – по 81, в Крыму – 78, в Мурманской области – 76, Приморском крае – 71, в Хабаровском крае – 68, Коми, Удмуртии, Кировской области, Пермском крае и Республике Саха (Якутия) – 67.

На Алтайский край пришлось по 66 случаев, на Республику Алтай – 65, Карачаево-Черкесию – 63, Томскую область – 62, Калмыкию и Челябинскую область – по 61, Бурятию – 60, Тюменскую область и Ямало-Ненецкий АО – по 59, Омскую область и Забайкальский край – по 52, Орловскую область – 51, Белгородскую и Новосибирскую области – по 49, Брянскую и Калужскую области – по 48, Ярославскую и Астраханскую области – по 47.

В Ингушетии зарегистрировали 45 новых пациентов, в Ленинградской области – 44, в Вологодской области и Кабардино-Балкарии – по 43, в Ивановской области – 42, Республике Тыва – 36, Тамбовской области – 35, Рязанской области и Карелии – по 34, во Владимирской и Курской областях, Северной Осетии, Башкирии, Амурской и Магаданской областях – по 33, в Костромской, Липецкой областях, Мордовии и Хакасии – по 32.

На Тульскую и Калининградскую области выпало по 31 случаю, на Сахалинскую область – 29, Тверскую, Новгородскую и Курганскую области – по 28, Псковскую область – 27, Татарстан и Чувашию – по 26, Камчатский край – 25, Севастополь – 24, Адыгею – 23, Республику Марий Эл – 21, Смоленскую область – 14, Еврейскую АО – 9, Чечню – 7 и Чукотский АО – 1.

Всего в России зарегистрировано 1 091 186 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Ненецком автономном округе, Московской области, Смоленской области, Москве, Чувашии, Тульской области и Чечне.

За последние сутки подтверждено 134 летальных случая. За весь период по России умерли 19 195 человек. За прошедшие 24 часа были выписаны 5 339 человек, а за все время – 901 207.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.