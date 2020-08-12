Привитые от COVID-19 россияне смогут фиксировать самочувствие в приложении – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат вакцину против коронавирусной инфекции, будут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, приводит ТАСС заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
По его словам, была разработана информационная система, которую в будущем расширят, в ней отобразятся температурные реакции или другие реакции организма людей на вакцину.
"Также сейчас ведется работа над мобильным приложением, чтобы было проще сообщить о каких-то своих ощущениях", – добавил министр.
Ранее говорилось, что вакцинация от коронавируса будет добровольной.
"И те медики, которые уже имеют иммунитет – таких до 20% медицинских работников встречается, в разных организациях разное количество – там вакцинация, мы считаем, не нужна", – объяснил Мурашко.
Президент России Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Глава государства добавил, что ее испытала на себе одна из его дочерей.
При этом вице-премьер России Татьяна Голикова рассчитывает, что вакцинация медиков от коронавируса стартует в конце августа или сентябре.
В России выявлен 902 701 случай COVID-19, вылечились 710 298 человек, скончались 15 260.
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