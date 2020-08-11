Вирусолог прокомментировал регистрацию в России первой вакцины от коронавируса

Владимир Путин объявил о том, что в России зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Ее разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. Рассказываем, что известно о зарегистрированном препарате и кому будут делать прививку в первую очередь.

Впереди планеты

Фото: Дмитрий Куракин/пресс-служба Минздрава России

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Об этом на совещании с членами правительства сообщил Владимир Путин.



"Спутник V" . Наименование ей дали по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало ее в виде раствора для инъекций.

Зарегистрированная вакцина получила название. Наименование ей дали по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало ее в виде раствора для инъекций.

"Знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки", – заявил президент на совещании с членами правительства.

По словам главы государства, вакцину от COVID-19 испытала на себе одна из его дочерей и таким образом поучаствовала в эксперименте. Президент рассказал, что после первой прививки у его дочери поднялась температура до 38 градусов, но потом быстро снизилась. Сейчас она чувствует себя хорошо, подчеркнул Путин.

Кроме того, президент заявил, что массовый выпуск вакцины нужно начать как можно скорее, а сама прививка будет делаться исключительно добровольно.





Владимир Путин президент РФ Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск, вот что важно, массовый выпуск этого препарата... Главное, конечно, чтобы в будущем мы смогли обеспечить безусловную безопасность применения этой вакцины и ее эффективность. Надеюсь, что так и будет.

Глава государства напомнил, что разработкой вакцины также занимаются специалисты и в других учреждениях страны, и пожелал им успехов.

Кого и когда начнут прививать?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в результате клинических исследований зарегистрированный препарат показал свою безопасность и эффективность.

"У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19. При этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации", – подчеркнул он.

По словам Мурашко, первыми вакцину получат медицинские работники и учителя. Уточняется, что вакцинация врачей может начаться уже в конце августа или же в сентябре. А в гражданский оборот, по заявлению Оперативного штаба, препарат поступит 1 января следующего года.

Иммунитет к вирусу после прививки может сохраняться до двух лет, подчеркнули в Минздраве.

Кроме того, по словам министра, выпускать вакцину планируют на двух площадках: в Центре имени Гамалеи Минздрава РФ и компании "Биннофарм".

Однако, несмотря на регистрацию и скорое внедрение, препарат будет и дальше проходить необходимые клинические испытания с участием тысяч добровольцев, добавил Мурашко.

В свою очередь, вирусолог, профессор кафедры фармакологии Государственного гуманитарно-технологического университета Надежда Юминова в беседе с Москвой 24 заявила, что вакцину против коронавируса ждала вся страна.

"Отечественная вакцина – это вопрос национальной безопасности нашей страны. Она должна быть безопасной, иммуногенной – это очень важно", – сказала эксперт.

Юминова подчеркнула, что сейчас важно иметь вариант вакцины на "экстремальный случай". "В форс-мажорах можем ее (зарегистрированную вакцину. – Прим. ред.) использовать, но мы должны обязательно параллельно сделать широкомасштабные испытания", – пояснила она.

Кроме того, по словам вирусолога, гонка по созданию препарата против коронавируса идет по всему миру. Разработано почти 150 прототипов вакцин, подчеркнула она.

Во Всемирной организации здравоохранения такие темпы разработки препаратов от COVID-19 считают беспрецедентными, поскольку обычно это долгий и дорогостоящий процесс, требующий не только инвестиций, но и многолетних испытаний по безопасности и эффективности.

Врач-терапевт Людмила Лапа порекомендовала россиянам сделать прививку от COVID-19, поскольку вирус довольно агрессивный.





Людмила Лапа врач-терапевт Не надо ни в коем случае прививаться больным, потому что может быть какая-то реакция организма, как от любой прививки. А когда человек здоров, то можно прививаться, организм сформирует хороший иммунный ответ и к встрече с вирусом уже будет готов. Лучше переболеть в легкой форме, ведь любая вакцина дает иммунный ответ.

Кроме того, по словам Лапы, перед тем, как сделать прививку, все-таки следует сдать тест на антитела к вирусу. "Если вы переболели и даже легко переболели, есть какие-то антитела, то в принципе не надо торопиться что-то новое делать", – объяснила терапевт.



Соболева Илона