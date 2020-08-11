Фото: портал мэра и правительства Москвы
Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
"Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована впервые в мире вакцина против новой коронавирусной инфекции <...> Знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки", – сказал президент на совещании с членами правительства.
Глава государства подчеркнул, что первую российскую вакцину испытала на себе одна из его дочерей. По его словам, чувствует она себя хорошо, титры антител к коронавирусу также высокие.
Президент выразил надежду, что другие страны последуют примеру России и достигнут хороших результатов в регистрации вакцины. Путин рассчитывает, что в стране массовый выпуск вакцины начнется в ближайшее время.
"Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск, вот что важно, массовый выпуск этого препарата. С тем, чтобы все, кто хочет, – это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно", – сказал Путин.
Глава Минздрава Михаил Мурашко во время совещания заявил, что вакцина будет производиться в центре имени Гамалеи и компанией "Биннофарм". Он подчеркнул, что первыми вакцинацию пройдут медицинские работники и учителя.
"По результатам экспертизы данных клинических исследований эксперты министерства здравоохранения выдали заключение, и сегодня принято решение о государственной регистрации вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной центром имени Гамалеи", – сказал Мурашко.
Он подчеркнул, что вакцина во время клинических испытаний показала высокую эффективность и безопасность. По его словам, у добровольцев выработались высокие титры антител к коронавирусу.
За последние сутки в России подтверждено 4 945 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Из них 1 403 клинических проявлений не имели.
В столице подтвердили 694 новых случая коронавирусной инфекции. Отмечается, что среднесуточное число новых случаев COVID-19 за август на 63% меньше, чем в июне. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,28.
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