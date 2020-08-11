В России подтверждено 4 945 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
За последние сутки в России подтверждено 4 945 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 403 клинических проявлений не имели.
На Москву пришлось 694 свежих случая, на Свердловскую область – 168, на Санкт-Петербург – 157, на Московскую область – 154, на Ростовскую – 126, на Иркутскую – 124. 122 выявлено в Красноярском крае, 119 – в Нижегородской области, 115 – в Ульяновской, 111 – в Ставропольском крае.
109 зарегистрировано в Кемеровской области, 108 – в ХМАО, 105 – в Омской области, 104 – в Оренбургской, по 95 – в Воронежской и Волгоградской, 94 – в Саратовской, 93 – в Приморском крае, 92 – в ЯНАО, 91 – в Алтайском крае.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки – Чукотский автономный округ (0,0%), Северная Осетия (0,1%), Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Московская и Смоленская области (0,2%). Общее количество случаев в РФ – 897 599 в 85 регионах, что на 0,6% больше, чем днем ранее.
За сутки подтверждено 130 летальных случаев, среди которых 14 – в Москве и 3 – в Московской области. За весь период по стране скончался 15 131 человек.
Выписано за сутки 6 494 пациента, в том числе 1 043 – в столице и 160 – в Подмосковье. Всего по РФ выписались 703 175 человек.
По данным Роспотребнадзора, проведено более 31 миллиона лабораторных исследований на COVID-19, за сутки – 177 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением в России остаются 239 495 человек.
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