В Москве от коронавируса вылечились более 191,5 тысячи человек

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Еще 1 043 пациента выздоровели в Москве после лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Всего число вылечившихся людей увеличилось до 191 598, уточнила вице-мэр.

Чтобы подтвердить отсутствие заболевания, врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают рекомендации.

Вылечившимся горожанам предлагают стать донорами плазмы. Возможность доступна для людей в возрасте 18–55 лет, переболевших коронавирусной инфекцией, без хронических заболеваний. У донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Кроме того, выздоровевшие москвичи могут быть социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

В России зафиксировано 892 654 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах – это на 0,6% больше, чем днем ранее. Скончался 15 001 человек. В Москве выявлено 248 228 случая, умерли 4 599 человек.

Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе стабильна на протяжении двух месяцев. Мэр обратил внимание, что около 60% пациентов в столице болеют бессимптомно.

Мэр предупредил, что масочный режим в городе может действовать еще несколько месяцев. А массовые мероприятия, уточнял он, не планируется разрешать до конца лета.