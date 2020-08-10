Ситуация с коронавирусом в Москве стабильна уже два месяца – Собянин

13:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице стабильна на протяжении двух месяцев, передает РИА Новости.
Он обратил внимание, что Москва превосходит остальные мировые мегаполисы по объемам тестирования жителей на COVID-19. По словам мэра, большая выявляемость вируса связана со свободной записью на тестирование в городе.
"По Москве ситуация в течение последних двух месяцев стабильная, примерно на одном уровне, с небольшими позитивными трендами. Несмотря на то что мы открыли практически полностью передвижение населения, 91% трафика в Москве восстановлен", – объяснил Собянин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Он отметил, что около 60% пациентов в Москве болеют бессимптомно.
"Это значительно больше, чем по другим регионам, в связи с тем, что в Москве организован большой объем тестирования, в том числе и по свободной записи, и по ПЦР, и по ИФА-тестам", – указал мэр.
Глава города напомнил, что к плановой работе в столице вернули 23 крупные перепрофилированные клиники. За месяц количество случаев заболевания пневмонией снизилось наполовину, больных на ИВЛ – на четверть, добавил он.
В то же время Собянин предупреждал, что масочный режим в Москве может действовать еще несколько месяцев. А массовые мероприятия, уточнял он, не планируется разрешать до конца лета.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что положение с COVID-19 постепенно улучшается и по всей России. "Несмотря на то что ситуация в стране продолжает постепенно улучшаться, мы ведем постоянный мониторинг, который позволяет оперативно выявлять заболевших и оказывать им помощь", – подчеркнул глава правительства.
За последние сутки в России подтверждено 5 118 случаев COVID-19 в 83 регионах, в том числе 1 356 без клинических проявлений. На Москву пришлось 694 случая. Всего в стране зафиксировано 892 654 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах – это на 0,6% больше, чем днем ранее.
По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 30,8 миллиона лабораторных исследований на COVID-19, 246 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 240 474 человека.
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