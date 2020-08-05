Масочный режим в Москве может действовать еще несколько месяцев – Собянин

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Масочный режим и другие введенные из-за коронавируса ограничения могут действовать в Москве еще несколько месяцев, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

"О защитных мерах не надо забывать. И мы напоминаем, что это надо выполнять. Мы их не отменяем и считаем, что они необходимы в ближайшие недели, может быть, и месяцы", – отметил мэр.

Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк напомнил, что магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток. Кроме того, представители магазина вправе вызвать полицию.

Несколько магазинов уже временно закрыли из-за нарушений масочного режима. Предприятиям торговли в Москве было выписано свыше 5 тысяч штрафов.

По словам замруководителя ГКУ "Организатор перевозок" Олега Иванова, более 42 тысяч пассажиров без масок и перчаток оштрафовали в московском транспорте с момента ввода масочно-перчаточного режима. Рейды проходят выборочно в вестибюлях, на станциях метрополитена, а также в наземном пассажирском транспорте.

Масочный режим введен в Москве указом мэра от 12 мая. Медицинские маски и перчатки необходимо использовать при посещении магазинов, торговых центров и иных общественных мест.