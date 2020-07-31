Названы пять основных источников заражения коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Егений Самарин

Ученые выяснили, что ручки холодильников в продуктовых магазинах и дверей в общественных заведениях и POS-терминалы собирают больше всего вирусов, сообщает газета "Известия".

По их словам, SARS-CoV-2 любит сухие и прохладные места. В число наиболее опасных исследователи также включили кнопки в лифтах, поверхности столиков в кафе с кондиционерами, ручки дверей и кнопки домофонов в жилых зданиях. Потенциальная возможность подхватить инфекцию существует, если потрогать предмет, на котором остался коронавирус, а потом коснуться рукой рта, носа или губ.

На одежде и дереве SARS-CoV-2 живет примерно два дня, на стекле – около четырех, на нержавеющей стали и пластике – почти неделю. Пока научных исследований, подтверждающих случаи заражения COVID-19 через контакт с инфицированными поверхностями, нет, но теоретически это возможно.

Ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени Ломоносова Роман Зиновкин подчеркнул, что самые заразные поверхности находятся в поликлиниках, больницах и медцентрах, в которые приходят больные коронавирусом. Однако, поскольку период активной самоизоляции прошел, опасны не только медицинские заведения.

Профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов отметил, что солнечный свет очень быстро убивает вирус – в тени он живет дольше. Период существования SARS-CoV-2 на поверхности без солнечного света при температуре 21–24 градуса по Цельсию и влажности 20% – 18 часов, говорится в презентации заместителя министра внутренней безопасности США по науке и технологиям Уильяма Брайана. При той же температуре и 80-процентной влажности на летнем солнце период инактивации вируса на поверхностях – две минуты, следует из анализа Национального центра биозащитного анализа и контрмер в Мэриленде (США).

Вирусологи и иммунологи ранее тоже составляли рейтинг мест с повышенным риском заражения коронавирусной инфекцией. Самыми опасными местами эксперты считают плохо вентилируемые помещения. Второе место занимают помещения, в которых люди близко контактируют в течение долгого периода времени. К примеру, это могут быть общественный транспорт, магазины или аптеки у дома.

На третьем месте – бары, рестораны и клубы. Вероятность заразиться есть в храмах и общественных местах, где люди занимаются активной деятельностью. Это, в частности, фитнес-клубы, театры и концертные площадки.

За последние сутки в России подтвердили 5 482 случая COVID-19 в 84 регионах страны. Из них 25,5% не имели клинических проявлений болезни. Всего в РФ зарегистрирован 839 981 случай. За весь период зафиксировано 13 963 летальных исхода, выздоровели 638 410 пациентов.