Эксперт назвал факторы, при которых человек не заболеет COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков назвал три варианта, при которых человек может не заболеть при встрече с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, в первую очередь у человека должен быть сильный врожденный иммунитет.

"При относительно небольшой вирусной "дозе" такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не дает инфекции проникнуть дальше в организм", – рассказал Крючков.

Также, по словам эксперта, у человека может быть хороший иммунный ответ.

"Подобное возможно, как правило, у людей, которые переболели сезонными коронавирусами, условно "обычные" простуды. В их организме в таком случае могут сохраниться сильные антитела или иммунные Т-клетки памяти, оставшиеся от предыдущих встреч с сезонными коронавирусами", – отметил он.

А третий случай, по словам специалиста, возможен, когда человек, хоть и заразился COVID-19, но иммунный ответ действует в обычном порядке, без неадекватных реакций.

Ранее американские и китайские специалисты обнаружили в грудном молоке перенесших коронавирус женщин антитела к SARS-CoV-2. Исследователи полагают, что грудное молоко помогает младенцу противостоять патогену. По мнению специалистов, его смогут использовать в профилактических целях для обеспечения защиты взрослых.

Кроме того, научные специалисты из университетской клиники в Кельне и немецкого центра исследования инфекций выделили 28 антител, которые, предположительно, нейтрализуют COVID-19. В исследовании говорится, что выявленные экспертами антитела связываются с белком патогена.

В дальнейшем они препятствуют проникновению вируса в здоровые клетки. Совместно с израильскими коллегами немецкие специалисты изучили свыше четырех тысяч специфических B-клеток крови, взятой у 12 переболевших коронавирусной инфекцией пациентов.