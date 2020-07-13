В грудном молоке обнаружили антитела к COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Американские и китайские специалисты обнаружили в грудном молоке перенесших коронавирус женщин антитела к SARS-CoV-2. Исследователи полагают, что грудное молоко помогает младенцу противостоять патогену, сообщает газета "Известия".
По мнению специалистов, его смогут использовать в профилактических целях для обеспечения защиты взрослых.
В ходе исследований были проанализированы данные тысячи кормящих матерей, среди которых 350 перенесли коронавирусную инфекцию. Специалисты изучили их молоко, собранное через 14-30 дней после того, как симптомы ослабли. Как оказалось, 80% молока несут в себе антитела IgA, которые способны выживать в пищеварительном тракте и защищать младенца от COVID-19.
Также были обнаружены антитела IgG и IgM, но их процент оказался невелик.
Специалисты утверждают, что обнаруженные антитела хорошо проходят через слизистую оболочку и являются устойчивыми к ферментативной деградации, поэтому имеют большой потенциал для лечения коронавируса.
Ранее стало известно, что научные специалисты из университетской клиники в Кельне и немецкого центра исследования инфекций выделили 28 антител, которые, предположительно, нейтрализуют COVID-19. В исследовании говорится, что выявленные экспертами антитела связываются с белком патогена. В дальнейшем они препятствуют проникновению вируса в здоровые клетки. Совместно с израильскими коллегами немецкие специалисты изучили свыше четырех тысяч специфических B-клеток крови, взятой у 12 переболевших коронавирусной инфекцией пациентов.
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