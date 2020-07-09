Ученые нашли 28 нейтрализующих COVID-19 антител

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Научные специалисты из университетской клиники в Кельне и немецкого центра исследования инфекций выделили 28 антител, которые, предположительно, нейтрализуют COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта Флориана Кляйна.

"Мы планировали детальнее изучить иммунный ответ организма на инфекцию и вместе с тем найти антитела, которые можно будет использовать при лечении COVID-19", – поделился ученый.

Как отмечает Кляйн, выявленные экспертами антитела связываются с белком патогена. В дальнейшем они препятствуют проникновению вируса в здоровые клетки, говорится в исследовании.

Уточняется, что вместе с израильскими коллегами немецкие специалисты изучили свыше четырех тысяч специфических B-клеток крови, взятой у 12 переболевших коронавирусной инфекцией пациентов.

В итоге исследователи частично расшифровали механизм образования антител. Кроме того, ученым удалось реконструировать их в лаборатории. В настоящий момент продолжается изучение характеристики антител при участии Boehringer Ingelheim. К клиническим исследованиям, возможно, приступят в этом году.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 11,6 миллиона случаев заражения, более 539 тысяч человек скончалось.

Ранее говорилось, что в Москве зафиксировано рекордно низкое число новых случаев COVID-19 с начала апреля. Среди выявленных новых случаев коронавирусной инфекции около 42,6% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет.