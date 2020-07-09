Ученые нашли 28 нейтрализующих COVID-19 антител

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Научные специалисты из университетской клиники в Кельне и немецкого центра исследования инфекций выделили 28 антител, которые, предположительно, нейтрализуют COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта Флориана Кляйна.
"Мы планировали детальнее изучить иммунный ответ организма на инфекцию и вместе с тем найти антитела, которые можно будет использовать при лечении COVID-19", – поделился ученый.
Как отмечает Кляйн, выявленные экспертами антитела связываются с белком патогена. В дальнейшем они препятствуют проникновению вируса в здоровые клетки, говорится в исследовании.
Уточняется, что вместе с израильскими коллегами немецкие специалисты изучили свыше четырех тысяч специфических B-клеток крови, взятой у 12 переболевших коронавирусной инфекцией пациентов.
В итоге исследователи частично расшифровали механизм образования антител. Кроме того, ученым удалось реконструировать их в лаборатории. В настоящий момент продолжается изучение характеристики антител при участии Boehringer Ingelheim. К клиническим исследованиям, возможно, приступят в этом году.
Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 11,6 миллиона случаев заражения, более 539 тысяч человек скончалось.
Ранее говорилось, что в Москве зафиксировано рекордно низкое число новых случаев COVID-19 с начала апреля. Среди выявленных новых случаев коронавирусной инфекции около 42,6% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет.
В ВОЗ заявили, что вторая волна COVID-19 в РФ зависит от поведения россиян
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».