В Москве зафиксировано рекордно низкое число новых случаев COVID-19 с начала апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице подтверждено 568 новых случаев коронавирусной инфекции. Это рекордно низкое число с начала апреля, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Специалисты подчеркнули, что количество новых выявленных случаев COVID-19 на 64% меньше, чем месяц назад, и на 90% меньше, чем два месяца назад.

Среди выявленных новых заболевших коронавирусной инфекцией около 42,6% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 31,4%.

Около 12,5% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 3,9% из них старше 80 лет. Еще 9,6% из числа заболевших – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.

За последние сутки в России выявлено 6 509 новых случаев коронавируса. Из них 27,3% не имели клинических проявлений болезни. Всего в России выявили 707 301 случай коронавируса.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко выразил мнение, что Россия вернется к полноценной жизни не раньше февраля следующего года. Он уточнил, что речь идет о концертах, перелетах, полноценных работе и отдыхе. По его словам, сейчас горожанам нужно продолжить носить маску на улице.

