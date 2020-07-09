В России выявлено 6 509 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России выявлено 6 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны, сообщает Оперативный штаб. Из них 27,3% не имели клинических проявлений болезни.

На Москву приходится 568 выявленных случаев, на Санкт-Петербург – 292, на Свердловскую область – 276, Ханты-Мансийский АО – 265, на Иркутскую область – 243, Нижегородскую область и Алтайский край – по 224, на Ямало-Ненецкий АО – 196, на Московскую область – 192, Мурманскую область – 153.

В Воронежской области зафиксировали 131 случай коронавируса, в Челябинской области –129, Красноярском крае – 128, в Архангельской области – 113, Ульяновской области – 105, Новосибирской области – 101, Хабаровском крае – 96, Саратовской области – 94, Омской области – 89.

В Волгоградской и Оренбургской областях зарегистрировали по 88 случаев COVID-19, в Коми и Ставропольском крае – по 79, в Ивановской и Тюменской областях – по 72, в Пензенской области и Пермском крае – 70, в Кемеровской и Сахалинской областях – по 69, в Самарской области – 68, в Чувашии – 67, в Тульской области – 64, в Краснодарском крае – 63, в Курганской области – 61.

В Якутии выявлено 58 новых случаев, в Кировской области – 57, в Пермском крае – 55, в Тыве и Томской области – по 54, в Ленинградской области – 50, в Белгородской и Курской областях – по 48, в Дагестане и Башкортостане – по 47, во Владимирской области – 46, в Калужской области, Кабардино-Балкарской Республике и Хакасии – по 45, в Орловской области – 43, в Карелии и Камчатском крае – по 42, в Тамбовской, Ярославской областях и в Калмыкии – по 41.

На Брянскую, Рязанскую и Смоленскую области пришлось еще по 40 новых случаев коронавирусной инфекции, на Новгородскую область – 39, на Карачаево-Черкесскую Республику и Бурятию – по 38, на Мордовию – 37, на Забайкальский край – 36, на Татарстан – 35, на Липецкую и Астраханскую области – по 33, Удмуртскую Республику и Амурскую область – по 31.

В Тверской области выявлено еще 30 случаев, в Республике Марий Эл – 29, в Псковской области – 28, в Магаданской области – 27, Костромской области и Республике Алтай – по 26, в Ингушетии – 23, в Вологодской области и Республике Адыгея – по 20, в Северной Осетии – 18, Крыму – 15, в Калининградской области – 14, в Чечне – 8, в Ненецком АО – 7, в Еврейской АО – 5, в Севастополе – 3, в Чукотской АО – 1.

Всего в России выявили 707 301 случай коронавируса. За сутки умерли 176 человек, за весь период зафиксировано 10 843 летальных исхода. За сутки полностью выздоровели 8 805 человек, за все время – 481 316 человек.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что более 5 тысяч организаций столицы намерено протестировать сотрудников на антитела к коронавирусу. Само исследование проводится за счет города, а сбор крови обязаны организовать работодатели. Договор на данный момент заключен более чем с 600 компаниями.

