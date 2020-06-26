Вирусологи оценили вероятность новой вспышки коронавируса в России вслед за Европой

Впервые за последние несколько месяцев в Европе вновь зафиксировали рост числа заболевших COVID-19. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), такая динамика наблюдалась в 30 европейских странах. В некоторых из них подобный всплеск может привести к возобновлению эпидемии. Разбираемся, с чем это связано и к чему может привести.



Возвращение к краю?

Фото: Guido Kirchner/dpa via AP

После частичного снятия ограничительных мер в Европе на минувшей неделе впервые за несколько месяцев зафиксировали всплеск заболевания коронавирусом. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. По его мнению, такой прирост может привести к кризису.



(болезни. – Прим. ред.) . Если оставить это без внимания, оно может вновь подтолкнуть системы здравоохранения к краю пропасти.

Ханс Клюге директор Европейского регионального бюро ВОЗ 30 стран столкнулись с увеличением числа выявленных случаев коронавируса в последние две недели. В 11 из этих стран ускорение темпов распространения инфекции привело к возрождению. Если оставить это без внимания, оно может вновь подтолкнуть системы здравоохранения к краю пропасти.

Он подчеркнул, что уже предупреждал о существовании риска новых вспышек по мере того, как государства снимают ранее введенные ограничения. "В некоторых странах Европы этот риск уже стал реальностью", – добавил представитель ВОЗ.

В данном контексте Клюге обратил внимание на обстановку в Германии, Израиле, Польше и Испании. Вместе с тем он отметил, что в этих странах на рост числа заболевших отреагировали быстро. Кроме того, по словам представителя ВОЗ, европейцы стали ответственнее относиться к соблюдению безопасного расстояния и к ношению масок.





В марте текущего года ВОЗ объявила о том, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции достигла стадии пандемии. По последним данным организации, число зараженных COVID-19 в мире превысило 9,4 миллиона человек, свыше 483 тысяч умерло. На Европейский регион приходится более 2,6 миллиона всех выявленных случаев инфекции.

До этого во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что 21 июня было выявлено рекордное число случаев заражения COVID-19 в мире. Согласно данным, за сутки инфекцию обнаружили более чем у 183 тысяч пациентов.

О новой вспышке COVID-19 ранее сообщалось в Пекине: тогда инфекцию выявили на одном из крупнейших оптовых рынков "Синьфади". Из-за угрозы распространения коронавируса в районе города даже ввели режим военного положения.



Рано расслабились?

Фото: AP/Emilio Morenatti

Чрезмерное ослабление ограничительных мер спровоцировало новую вспышку коронавирусной инфекции в Европе. Такое мнение в беседе с Москвой 24 выразил вирусолог, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко.

"Поездки, контакты, массовые мероприятия и так далее. Больше не могло ничего особенно спровоцировать... Люди расслабились уже", – добавил он.





Александр Бутенко вирусолог Экономика, туризм, все сферы обслуживания и предприятия терпят убытки, поэтому, с одной стороны, все, наверное, понимают, что это может быть чревато последствиями. Вот так и происходит, судя по всему. Но в то же время думают и об экономике, о финансовом положении.

По словам эксперта, если сейчас поступает информация об активизации вируса за рубежом, то необходимо внимательно следить за ситуацией там, чтобы подобное не повторилось в России. "Мы изучаем опыт других стран, он оказывается очень полезным, мы учимся на чужих ошибках. Нам в самом начале это и помогло в значительной степени, поэтому у нас с отставанием появилась эта эпидемия", – объяснил Бутенко.

Кроме того, вирусолог подчеркнул, что, даже несмотря на тенденцию снижения заболеваемости в России, россияне по-прежнему должны продолжать соблюдать "разумные ограничительные меры". "Мне кажется, расслабляться нельзя. Надо понимать, что, несмотря на все эти послабления, вирус есть, он существует и никуда не делся", – заключил эксперт.

В свою очередь, вирусолог, профессор кафедры фармакологии Государственного гуманитарно-технологического университета Надежда Юминова в разговоре с Москвой 24 заявила, что подобные всплески заболеваемости COVID-19 нормальны, ведь эпидемия еще не закончилась. К тому же, по словам эксперта, многие по-прежнему не верят в серьезность инфекции.

"Кто-то к этому очень легко относится, однако надо быть начеку. Я считаю, что тенденция в нашей стране положительная, но о себе надо заботиться, о своем здоровье. По поводу вспышки в России – все возможно. Смертность солидная от коронавируса в странах. Но мы сейчас гадаем на кофейной гуще, давайте поживем и увидим", – сказала Юминова.

Вирусолог призвала россиян не расслабляться и соблюдать все необходимые меры предосторожности, подчеркнув, что человек несет ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье своей семьи, близкого окружения.

В частности, обязательно использовать маски и другие средства индивидуальной защиты. Также она напомнила о важности регулярного мытья рук, особенно после посещения улицы и общественных мест, и соблюдения безопасного расстояния.





Соболева Илона