Иммунитет к COVID-19 формируется почти у 20% москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Популяционный иммунитет к COVID-19 продолжает формироваться у москвичей, антитела к вирусу обнаружили примерно у 20% прошедших тестирование жителей столицы, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что в исследовании, которое проводили с 5 по 18 июня, приняли участие более 90 тысяч жителей города.
"Иммунитет у жителей города формируется и дальше, и на сегодняшний день 19,9% москвичей имеют антитела к коронавирусу. Это на 2,5% больше, чем результаты второго этапа тестирования. И в целом можно сказать, что у 7% москвичей за последний месяц появился иммунитет", – сказала Ракова.
По ее словам, в Москве проведено более 3,5 миллиона ПЦР-тестирований, а также около 1 миллиона ИФА-исследований.
Также вице-мэр рассказала, что у горожан растут и количественные значения антител, в первую очередь, иммуноглобулина G. На первом этапе средний показатель был около 64, сейчас фиксируется показатель около 80.
Повышается и доля людей с высокими концентрациями иммуноглобулина G среди тех, у кого формируется иммунитет к COVID-19.
Ракова рассказала, что специалисты совместно с институтом Гамалеи провели исследование, которое продемонстрировало, что среди тех, у кого есть имммуноглобулины G, практически у 80% есть и вирусонейтрализующие антитела.
Кроме того, работодатели могут протестировать сотрудников на антитела к коронавирусной инфекции методом ИФА (ИХЛА), поучаствовав в эксперименте по созданию государственно-частного партнерства, подчеркнула Ракова. Работодатель оплачивает забор крови, а исследование проводится бесплатно за счет городского бюджета
25 июня Сергей Собянин заявил, что количество выявляемых случаев COVID-19 в столице снизилось на 37% за неделю. Также мэр уточнил, что за аналогичный период уменьшилось и число пациентов с коронавирусом, которые находятся на искусственной вентиляции легких. Этот показатель снизился на 21%. По словам градоначальника, объемы тестирования на COVID-19 не корректировались и находятся на прежнем уровне.
С 27 мая в Москве можно пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции по предварительной записи. Анализы сдали более 165 тысяч горожан. По последним данным, иммунитет формируется у 17,4% населения. Более подробные результаты исследования популяционного иммунитета доступны на сайте.
Владимир Путин заявил, что созданные в столице дополнительные койки для больных с коронавирусом сокращаться не будут для запаса на осень или на будущее. В то же время, по его словам, перепрофилированные медицинские учреждения можно вернуть к нормальной работе.
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