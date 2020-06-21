Три тысячи коек в Москве вернут к оказанию плановой медицинской помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На этой неделе могут вернуть к плановой работе еще три тысячи коек, которые ранее были перепрофилированы для пациентов с COVID-19. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы каждую неделю выводим тысячи коек из оборота, перепрофилируем обратно в плановую помощь: чистим, моем, готовим к нормальной жизни. На этой неделе будет принято тоже решение о переводе в нормальную работу еще трех тысяч коек, потому что они стоят полупустые", – сказал мэр.

Собянин сообщил, что Москве удается возвращать стационары к плановому приему пациентов из-за своевременно созданного в городе резервного коечного фонда на базе пяти временных госпиталей.

К оказанию плановой медпомощи уже вернулись больницы имени Плетнева, имени Мухина, имени Демихова, имени Жадкевича, ГКБ № 31, госпиталь на Шаболовке и госпиталь для ветеранов войн № 1. В ближайшее время в прежний график работы войдут госпитали для ветеранов войн № 2 и № 3, а также больница имени Давыдовского.

Собянин подчеркнул, что в целом ситуация с распространением коронавируса в столице нормализуется. По его словам, за месяц прирост новых случаев сократился в четыре раза.

"Ту же самую картину дает и работа наших поликлинических КТ-центров, которые в пике диагностировали около пяти тысяч человек и почти двум с половиной тысячам давали диагноз, что это ковидная пневмония, сегодня это в пять-шесть раз меньше, чем в пике", – уточнил мэр города.

Он добавил, что положительная динамика позволила перейти к постепенному смягчению ограничений. С 16 июня открылись летние веранды ресторанов и кафе, вернулись к оказанию плановой помощи стоматологические клиники.

Свои двери открыли для посетителей музеи, выставочные залы, зоопарк, библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. При этом в городе по-прежнему сохраняются масочный режим и соцдистанция.

