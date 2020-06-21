В России подтверждено 7 728 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России подтверждено 7 728 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за последние сутки, сообщает Оперативный штаб.
Их выявили в 84 регионах. В 2 335 случаях клинических проявлений не было.
На Москву приходится 968 новых случаев, на Подмосковье – 549. В ХМАО зарегистрировано 294, в Санкт-Петербурге 229, в Нижегородской области 227, в Свердловской – 207, в Воронежской – 200, в Иркутской – 191, в Челябинской – 182, в ЯНАО – 165.
В Ростовской области зафиксировано 153 случая, в Красноярском крае – 148, в Республике Тыва – 147, в Архангельской области – 129, в Саратовской – 115, в Ульяновской – 110, в Новосибирской – 105, в Ставропольском крае – 101.
Субъектами с наименьшими темпами прироста за сутки стали НАО – 0%, Москва – 0,5%, Еврейская АО, Крым и Северная Осетия – по 0,8%. Общее число случаев в России – 584 680 в 85 регионах. Это на 1,3% больше, чем днем ранее.
За сутки отмечено 109 летальных случаев, в том числе 32 в столице и 5 в Подмосковье. За весь период в России скончались 8 111 человек.
Выписано по выздоровлению за сутки 5 119 пациентов, из них 1 007 в Москве и 1 202 в Московской области. Общее количество выписанных – 339 711.
Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью. 18 июня 18 добровольцам ввели вакцину в Сеченовском университете, остальным 20 прививку сделают на следующей неделе. За добровольцами будут наблюдать в стационаре в течение 28 дней.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: