В России подтверждено 7 728 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России подтверждено 7 728 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за последние сутки, сообщает Оперативный штаб.

Их выявили в 84 регионах. В 2 335 случаях клинических проявлений не было.

На Москву приходится 968 новых случаев, на Подмосковье – 549. В ХМАО зарегистрировано 294, в Санкт-Петербурге 229, в Нижегородской области 227, в Свердловской – 207, в Воронежской – 200, в Иркутской – 191, в Челябинской – 182, в ЯНАО – 165.

В Ростовской области зафиксировано 153 случая, в Красноярском крае – 148, в Республике Тыва – 147, в Архангельской области – 129, в Саратовской – 115, в Ульяновской – 110, в Новосибирской – 105, в Ставропольском крае – 101.

Субъектами с наименьшими темпами прироста за сутки стали НАО – 0%, Москва – 0,5%, Еврейская АО, Крым и Северная Осетия – по 0,8%. Общее число случаев в России – 584 680 в 85 регионах. Это на 1,3% больше, чем днем ранее.

За сутки отмечено 109 летальных случаев, в том числе 32 в столице и 5 в Подмосковье. За весь период в России скончались 8 111 человек.

Выписано по выздоровлению за сутки 5 119 пациентов, из них 1 007 в Москве и 1 202 в Московской области. Общее количество выписанных – 339 711.

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью. 18 июня 18 добровольцам ввели вакцину в Сеченовском университете, остальным 20 прививку сделают на следующей неделе. За добровольцами будут наблюдать в стационаре в течение 28 дней.