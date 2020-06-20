Выпуск российской вакцины от COVID-19 может начаться осенью

Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ

Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью, сообщает ТАСС со ссылкой на директора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

По его словам, с помощью созданной НИЦ Гамалеи тест-системы на иммунитет к COVID-19 проанализировано более четырех тысяч образцов плазмы крови.

Эта система выявляет наличие в крови человека нейтрализующих коронавирус антител и позволяет проводить качественное тестирование плазмы крови переболевших. Плазму можно использовать в качестве терапевтического препарата для лечения больных с тяжелыми формами COVID-19.

Испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных провели в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.

До стадии испытаний на людях смогут дойти лишь безопасные и эффективные вакцины. 18 июня 18 добровольцам ввели вакцину в Сеченовском университете. Остальным 20 прививку будут делать на следующей неделе. Добровольцы будут находиться под наблюдением в стационаре в течение 28 дней.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции постепенно снижается. В настоящий момент прирост составляет менее 8 тысяч человек в сутки.

Ранее стало известно, что клинические исследования вакцины от коронавируса, которая разрабатывается в центре "Вектор", планируют начать в середине июля.