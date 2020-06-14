Ученый рассказал о сложностях при создании вакцины от COVID-19

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Академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев рассказал, с какими сложностями сталкиваются ученые при создании вакцины от коронавирусной инфекции.

В интервью "Парламентской газете" он отметил, что при создании лекарства ученым приходится учитывать механизм мутаций вируса, который, в частности, грозит появлением более агрессивных его форм. На данном этапе исследования уже известно, что мутация происходит у белкового рецептора вируса, а не его РНК.

"Ученые опасаются, что мутации будут неблагоприятными, и появятся более агрессивные формы инфекции. Обсуждается вопрос, что если создавать вакцину, то нужно, чтобы она была не против белка, который входит в структуру вируса, а против РНК, чтобы вакцина воздействовала именно на основу COVID-19", – заявил Пальцев.

Также при разработке вакцины следует учитывать сроки для ее испытания. Таким образом, на создание действенной и безопасной вакцины может потребоваться полтора-два года, предположил академик.

"Поэтому я бы рассчитывал на естественный иммунитет населения. <…> Вторая волна наверняка будет, потому что любая эпидемия, особенно пандемия, длится от года до трех лет", – сделал прогноз Пальцев.

Он добавил, что у россиян фиксируется дефицит витамина D3, соединений цинка и омега-3 – тех веществ, которые влияют на формирование иммунитета к инфекции. Этот факт эксперт рекомендовал учитывать при подготовке ко второй волне COVID-19.

Ранее глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева выразила мнение, что при необходимости столица готова ко второй волне COVID-19. Она добавила, что на сегодняшний день медики получили большой опыт борьбы с коронавирусом и уже понимают симптомы, умеют выбирать действенные схемы лечения.