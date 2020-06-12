При необходимости Москва готова ко второй волне коронавируса – депутат МГД

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева выразила мнение, что при необходимости столица готова ко второй волне COVID-19
"Москва готова ко второй волне эпидемии. Все, что мы прошли, все, что мы сделали, что мы наработали – это большой труд. Ситуация, которую мы сегодня имеем – это большая заслуга всех: медицинских работников, оперативного штаба, правительства Москвы, и, конечно, самих москвичей. Мы знаем, что в холодный осенний период, мы наблюдем подъем заболеваемости, начиная с сентября по ноябрь", – сказала Картавцева Агентству "Москва".
Также она отметила высокий уровень готовности столичных медиков к возможной второй волне COVID-19.
"Наши медики получили большой опыт борьбы с COVID-19 на первых этапах и уже понимают симптомы, выработаны схемы лечения. Создан и распределен запас антибактериальных, жаропонижающих и противовирусных препаратов, эффективность которых доказана", – добавила депутат.
Картавцева подчеркнула необходимость соблюдать все действующие ограничения.
Ранее Минздрав России обновил временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. В частности, в список препаратов для лечения добавили "Фавипиравир". В то же время там обратили внимание на то, что он противопоказан для детей и беременных.
Сообщалось, что еще один препарат – "Авифавир" – должен был поступить в российские больницы 11 июня. Известно, что он не будет доступен в свободной продаже. Его применение станет возможным только под контролем врачей в медучреждениях.
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