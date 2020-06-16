Клинические испытания вакцины от COVID-19 начнутся 17 июня – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Клинические испытания вакцины от коронавируса в РФ начнутся 17 июня. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире на Первом канале.
Он отметил, что испытание пройдет препарат, созданный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Мурашко подчеркнул, что клинические исследования уже одобрены ведомством.
"Разрешение на клинические исследования выдано. Выдали сотрудники министерства здравоохранения, этический комитет согласовал. С завтрашнего дня должны приступить", – сообщил Мурашко.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в августе планируется регистрация двух вакцин от коронавируса. Помимо центра Гамалеи, препарат также разрабатывается государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Она отметила, что в сентябре, вероятно, запустят промышленное производство вакцины.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью. Он подчеркнул, что сроки прививания будут зависеть от исхода клинических испытаний препарата.
Массовая вакцинация от коронавируса может начаться ближе к зиме – Собянин
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