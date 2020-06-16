Клинические испытания вакцины от COVID-19 начнутся 17 июня – Мурашко

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Клинические испытания вакцины от коронавируса в РФ начнутся 17 июня. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире на Первом канале.

Он отметил, что испытание пройдет препарат, созданный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Мурашко подчеркнул, что клинические исследования уже одобрены ведомством.

"Разрешение на клинические исследования выдано. Выдали сотрудники министерства здравоохранения, этический комитет согласовал. С завтрашнего дня должны приступить", – сообщил Мурашко.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в августе планируется регистрация двух вакцин от коронавируса. Помимо центра Гамалеи, препарат также разрабатывается государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Она отметила, что в сентябре, вероятно, запустят промышленное производство вакцины.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью. Он подчеркнул, что сроки прививания будут зависеть от исхода клинических испытаний препарата.