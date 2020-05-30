В проект нового КоАП внесли штраф за отказ от вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях появился пункт о введении штрафов за отказ граждан из групп риска от предписанных законом медосмотров и вакцинации. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В новом пункте говорится, что нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения может обернуться штрафом от пяти до семи тысяч рублей.
Заместитель министра юстиции Денис Новак рассказал "Интерфаксу", что большинства россиян эти санкции не коснутся, в частности они не затронут тех, кто не проходит вакцинацию по национальному графику прививок.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург ранее заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции может начаться уже осенью.
При этом он подчеркнул, что процесс вакцинации и ее масштабирование может затянуться до девяти месяцев. Гинцбург также рассказал, что у сотрудников НИЦЭМ, которые протестировали на себе разработанную вакцину от COVID-19, были выявлены антитела к коронавирусу.
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