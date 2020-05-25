Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

При этом он подчеркнул, что процесс вакцинации и ее масштабирование может затянуться до девяти месяцев.

"Естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину, будем считать, что в лучшем варианте это займет 7–9 месяцев", – заявил он в эфире Первого канала.

Гинцбург также рассказал, что у сотрудников НИЦЭМ, которые протестировали на себе разработанную вакцину от COVID-19, были выявлены антитела к коронавирусу.

Ранее Гинцбург сообщил, что полностью выздоровевший после COVID-19 человек повторно не заболевает. С повторным заболеванием коронавирусом, по словам эксперта, часто путают носительство вируса и продолжение болезни в результате ослабления иммунитета.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в России подтвердили 8 946 новых случаев коронавируса. Всего в России зарегистрировано 353 427 случаев коронавирусной инфекции.

Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявлял, что столичный регион стал единственным регионом, который прошел пик заболеваемости коронавирусом.

