Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.
При этом он подчеркнул, что процесс вакцинации и ее масштабирование может затянуться до девяти месяцев.
"Естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину, будем считать, что в лучшем варианте это займет 7–9 месяцев", – заявил он в эфире Первого канала.
Гинцбург также рассказал, что у сотрудников НИЦЭМ, которые протестировали на себе разработанную вакцину от COVID-19, были выявлены антитела к коронавирусу.
Ранее Гинцбург сообщил, что полностью выздоровевший после COVID-19 человек повторно не заболевает. С повторным заболеванием коронавирусом, по словам эксперта, часто путают носительство вируса и продолжение болезни в результате ослабления иммунитета.
Согласно последним данным, за минувшие сутки в России подтвердили 8 946 новых случаев коронавируса. Всего в России зарегистрировано 353 427 случаев коронавирусной инфекции.
Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявлял, что столичный регион стал единственным регионом, который прошел пик заболеваемости коронавирусом.
В России подтверждено 8 946 новых случаев COVID-19
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