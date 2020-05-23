Полностью вылечившийся от COVID-19 пациент повторно не заболевает – Гинцбург

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полностью выздоровевший после коронавирусной инфекции человек повторно не заболевает. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на академика Российской академии наук, директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи министерства здравоохранения РФ Александра Гинцбурга.
С повторным заболеванием коронавирусом, по словам эксперта, часто путают носительство вируса и продолжение болезни в результате ослабления иммунитета.
"При повторном заболевании нужно различать два явления, которые чисто внешне очень схожи: это человек в результате перенесенного заболевания становится носителем - это во многих случаях может быть тождественно тому, что он не полностью выздоровел. И возможность его заболевания связана с тем, что он не повторно заразился, а он просто в результате ослабления иммунных реакций организма продолжил болеть", – пояснил Гинцбург.
Ранее главный специалист Минздрава РФ по медицинской реабилитации Галина Иванова отметила, что все переболевшие коронавирусом должны пройти процесс реабилитации.
Она подчеркнула, что после пневмонии и реабилитации пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) реабилитация должна продолжаться под контролем клинических и лабораторных показателей до года, а при развитии инвалидизирующих процессов и более длительное время.
В России за последние сутки подтвердили 9 434 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. В Москве зафиксировано 3 190 новых случаев, в Московской области – 846. Всего в стране зарегистрировано 335 882 случая.
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