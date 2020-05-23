Иммунитет к COVID-19 уже формируется у 12,5% москвичей

Фото: : Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Более 50 тысяч человек прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу по программе правительства Москвы, сообщил руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Иммунитет выявлен у 12,5%.
Как объяснил глава департамента, это говорит о том, что у людей формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции.
"Это обследования методом случайной выборки. 50 тысяч – это только начало", – цитирует его ТАСС.
По словам руководителя департамента, новое тестирование жителей поможет городу подготовиться ко второй волне заражения инфекцией.
"Она, вероятнее всего, будет в той или иной мере выраженная. Знание популяционного иммунитета позволит принимать важные управленческие решения", – подчеркнул Хрипун.
Он уточнил, что запланировано провести исследования от 3 до 6 миллионов москвичей.
"Методика, которая применяется в Москве, – это иммунохемилюминесцентный анализ. Объем исследования – от 3 до 6 миллионов, это беспрецедентное количество исследований, которое точно покажет, как формируется и как себя в последующем ведет популяционный иммунитет", – рассказал руководитель департамента.
Исследование добровольное и бесплатное, добавил он.
"Мосгорсправка": бесплатное тестирование
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