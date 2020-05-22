Росздравнадзор предупредил о недостаточности одного теста на антитела к коронавирусу

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Положительный результат экспресс-теста на антитела к коронавирусу может говорить о том, что у человека есть иммунитет не к нынешнему штамму, а к другим, выявленным ранее.

Речь идет о HKU1, NL63, OC43, 229E. Кроме того, это не единственное подтверждение наличия коронавируса, говорится на сайте Росздравнадзора.

Если результаты тестирования отрицательные, а клинические симптомы сохраняются, нужно провести дополнительное повторное исследование с использованием других методов. Отрицательный результат не исключает возможности заражения COVID-19, предупреждают в Росздравнадзоре.

Роспотребнадзор сообщает, что за сутки в России провели более 285 тысяч тестов на коронавирус. За все время пандемии в РФ осуществили более 8,1 миллиона тестов.

Владимир Путин заявил, что за две недели число тестов на COVID-19 в стране возросло на три миллиона. По его словам, нужно наращивать эту работу.

Помимо этого, в Москве провели более 235 тысяч лабораторных исследований на наличие антител к коронавирусной инфекции. Их проходят все сотрудники медорганизаций, пациенты стационаров и КТ-центров и пациенты поликлиник (по направлению врача).