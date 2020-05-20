Российские ученые подтвердили незаразность переболевших COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев в беседе с Москвой 24 подтвердил, что переболевшие COVID-19 не заразны. К такому выводы пришли ученые из Южной Кореи, и, по мнению российского вирусолога, им вполне можно верить.



Виктор Зуев вирусолог, доктор медицинских наук Люди, которые перенесли вирус, переболели, и не должны быть заразными. У них сформировался иммунитет. Вирус уничтожен. Это естественный ход развития событий.



Ранее исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи (KCDC) показали, что люди, переболевшие коронавирусом, не заразны для других. Об этом сообщает РБК.

Также специалисты уточняют, что стандартные тесты на COVID-19, выявляющие вирус с помощью полимеразной цепной реакции, не могут различить жизнеспособные клетки заразы и уже мертвые.

Именно поэтому, по мнению ученых, тестирование показывало наличие вируса у уже переболевших людей, несмотря на то что разносчиками коронавируса они уже не являются.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заражения, свыше 316 тысяч человек скончалось.

В России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.