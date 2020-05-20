Российские ученые подтвердили незаразность переболевших COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев в беседе с Москвой 24 подтвердил, что переболевшие COVID-19 не заразны. К такому выводы пришли ученые из Южной Кореи, и, по мнению российского вирусолога, им вполне можно верить.
Ранее исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи (KCDC) показали, что люди, переболевшие коронавирусом, не заразны для других. Об этом сообщает РБК.
Также специалисты уточняют, что стандартные тесты на COVID-19, выявляющие вирус с помощью полимеразной цепной реакции, не могут различить жизнеспособные клетки заразы и уже мертвые.
Именно поэтому, по мнению ученых, тестирование показывало наличие вируса у уже переболевших людей, несмотря на то что разносчиками коронавируса они уже не являются.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заражения, свыше 316 тысяч человек скончалось.
В России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.
Где можно сдать тест на антитела к COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: