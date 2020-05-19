В Минздраве назвали вероятный срок окончания пандемии COVID-19 в России

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова предположила, что пандемия коронавируса в России завершится к июлю.
В эфире программы "Док-ток" на Первом канале она также отметила, что даже если в России будут еще всплески по росту числа заразившихся коронавирусом, они не будут "пиковыми".
Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин добавил, что за время пандемии коронавируса россияне приучились к базовым правилам гигиены.
"Это жизненные навыки, по сути близкие к инстинкту самосохранения, будут надолго с нами. Именно с ними мы должны идти вперед, чтобы пошагово выходить из этого положения", – заключил он.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее объяснил низкую смертность от коронавируса в России.
Академик РАН заявил, что в РФ в три-четыре раза меньше летальных исходов, чем в других странах, так как популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США.
В 81 регионе страны за минувший день выявлено 8 926 новых случаев инфекции. За все время в РФ зафиксировано 290 678 случаев заболевания, скончалось 2 722 человека.
Уровень циркуляции коронавируса в Москве упал в четыре-пять раз
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: