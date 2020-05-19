В Минздраве назвали вероятный срок окончания пандемии COVID-19 в России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова предположила, что пандемия коронавируса в России завершится к июлю.

В эфире программы "Док-ток" на Первом канале она также отметила, что даже если в России будут еще всплески по росту числа заразившихся коронавирусом, они не будут "пиковыми".

Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин добавил, что за время пандемии коронавируса россияне приучились к базовым правилам гигиены.

"Это жизненные навыки, по сути близкие к инстинкту самосохранения, будут надолго с нами. Именно с ними мы должны идти вперед, чтобы пошагово выходить из этого положения", – заключил он.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее объяснил низкую смертность от коронавируса в России.

Академик РАН заявил, что в РФ в три-четыре раза меньше летальных исходов, чем в других странах, так как популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США.

В 81 регионе страны за минувший день выявлено 8 926 новых случаев инфекции. За все время в РФ зафиксировано 290 678 случаев заболевания, скончалось 2 722 человека.