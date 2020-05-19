Академик РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил низкую смертность от коронавируса в России.

В интервью телеканалу "Россия 24" академик РАН заявил, что в РФ в три-четыре раза меньше летальных исходов, чем в других странах, так как популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США.

Он также сообщил, что могут последовать новые волны эпидемии, а вирус может повести себя двояко: как грипп и как корь. В первом случае он будет очень изменчив, из-за чего регулярно потребуется создавать новый вакцину.

Во втором – вирус совершенно не меняется. Кроме того, микробиолог рассказал, что вакцина от коронавируса может появиться к концу лета, если клинические испытания пройдут успешно и по графику.

Директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин ранее заявил, что уровень циркуляции коронавируса среди населения по Москве и Московской области упал в четыре-пять раз.