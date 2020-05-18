Названо возможное время начала испытаний вакцины от COVID-19 в РФ

Испытания вакцины от коронавируса на добровольцах могут начать в июле

Минздрав РФ пока не разрешал испытывать вакцины от новой коронавирусной инфекции на добровольцах. Предварительной датой может стать начало июля, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что важно уберечь добровольцев от заражения инфекцией.

"Для того, чтобы добровольцы, которые сейчас набираются и будут набираться, вошли в эти испытания не зараженными, их надо каким-то образом сохранять как хрустальную вазу до и в процессе от возможности заразить данным вирусом", – объяснил Гинцбург.

Замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов высказал мнение о том, что необходимость вакцинации от COVID-19 будет определяться наличием в организме человека антител к коронавирусной инфекции. Высокий титр антител будет говорить об отсутствии необходимости вакцинации, пояснил он.

Глава отделения центра Виктора Зуева отметил, что первыми ее пройдут россияне, которые находятся в группе наибольшего риска. Это врачи и работники, контактирующие с большим количеством людей.

Ожидается, что в дальнейшем инъекции от COVID-19 будут делаться по примеру прививок от гриппа. Специалист допустил, что коронавирус в будущем будет появляться в стране дважды в год в сезоны, когда у большинства граждан снижается иммунитет.