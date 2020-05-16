Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:03

Вакцина от COVID-19 может появиться в РФ к концу лета – эпидемиолог

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета. С таким заявлением выступил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, вакцину о COVID-19 предположительно могут зарегистрировать в августе.

"В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану и не будет никаких неожиданностей", – отметил он в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала о том, что в настоящий момент отобраны несколько удачных образцов белков для создания вакцин.

Также она назвала препарат, подавляющий COVID-19 за 48 часов даже в минимальной дозе в 2 микрограмма на миллилитр. По данным Скворцовой, этим препаратом является "Мефлохин". Она отметила, что на данном этапе клиническими исследованиями препарата занимаются четыре ведущих центра ФМБА.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать