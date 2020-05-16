Скворцова назвала препарат, подавляющий COVID-19 за 48 часов

06:59
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Стал известен препарат, способный подавлять коронавирусную инфекцию COVID-19. О нем рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
По данным Скворцовой, этим препаратом является "Мефлохин".
"Это конечно промежуточные данные, они требуют завершения исследования и очень тщательной обработки статистической", — заявила глава ФМБА, передает РИА Новости.
Она отметила, что на данном этапе клиническими исследованиями препарата занимаются четыре ведущих центра Федерального медико-биологического агентства. Известно, что он подавляет действие коронавируса за 48 часов даже в минимальной дозе в 2 микрограмма на миллилитр.
Также установлено, что у препарата имеются побочные эффекты. Так, у 26 процентов пациентов появляется ощущение перебоев в сердце, а также нарушение сна.
Скворцова подчеркнула, что побочные действия легко переносятся. При этом назначение препарата стоит проводить с учетом состояния сердца и внутрисердечной проводимости пациента.
Ранее Скворцова рассказала, что в России отобраны несколько удачных образцов белков для создания вакцин. Она отметила, что у коронавирусной инфекции непростая структура.
Глава ФМБА также отметила, что большинство пациентов с COVID-19 имеет II группу крови. Подобная статистика была выявлена как в России, так и за рубежом.
Большинство пациентов с COVID-19 имеет II группу крови – Скворцова
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