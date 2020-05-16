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Общество

06:59

Скворцова назвала препарат, подавляющий COVID-19 за 48 часов

медицина общество безопасность

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Стал известен препарат, способный подавлять коронавирусную инфекцию COVID-19. О нем рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

По данным Скворцовой, этим препаратом является "Мефлохин".

"Это конечно промежуточные данные, они требуют завершения исследования и очень тщательной обработки статистической", — заявила глава ФМБА, передает РИА Новости.

Она отметила, что на данном этапе клиническими исследованиями препарата занимаются четыре ведущих центра Федерального медико-биологического агентства. Известно, что он подавляет действие коронавируса за 48 часов даже в минимальной дозе в 2 микрограмма на миллилитр.

Также установлено, что у препарата имеются побочные эффекты. Так, у 26 процентов пациентов появляется ощущение перебоев в сердце, а также нарушение сна.

Скворцова подчеркнула, что побочные действия легко переносятся. При этом назначение препарата стоит проводить с учетом состояния сердца и внутрисердечной проводимости пациента.

Ранее Скворцова рассказала, что в России отобраны несколько удачных образцов белков для создания вакцин. Она отметила, что у коронавирусной инфекции непростая структура.

Глава ФМБА также отметила, что большинство пациентов с COVID-19 имеет II группу крови. Подобная статистика была выявлена как в России, так и за рубежом.

Большинство пациентов с COVID-19 имеет II группу крови – Скворцова

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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