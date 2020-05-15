Порядка 60% пациентов с COVID-19 в Москве не имеет симптомов – Скворцова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что около 60% пациентов с подтвержденным коронавирусом в Москве не имеет симптомов.

"Очень высока доля асимптомных случаев: в Москве – до 60%, в целом по стране – почти половина", – приводит ТАСС ее слова.

Также Скворцова отметила, что течение болезни проходит без симптомов у каждого второго пациента с коронавирусом в России.

Ранее сообщалось о том, что поборовшие COVID-19 пациенты могут некоторое время оставаться его бессимптомными носителями. Согласно исследованию китайских ученых, коронавирус может сохраняться в организме как минимум еще 14 дней.

Сергей Собянин накануне сообщил, что в столице вводят бесплатное тестирование на наличие антител к коронавирусу. Мэр отметил, что исследования будут основаны на методе иммуноферментного анализа.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили 10 598 случаев коронавирусной инфекции. Итого в стране зарегистрировано 262 843 случая COVID-19, что на 4,2% больше, чем днем ранее. За последние сутки умерли 113 человек.

За весь период скончались 2 418 человек. Выздоровели за сутки 4 696 человек, а с начала эпидемии из больниц выписали 58 226 пациентов.