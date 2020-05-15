Тяжесть течения COVID-19 зависит от генетики – Роспотребнадзор

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Тяжесть протекания COVID-19 зависит от генетических особенностей человека. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
"Эти особенности влияют и на эффективность проникновения вируса в клетку, и на успешность размножения (репликации) вируса в организме, и на появление приобретенного иммунитета к вирусу. От генетических особенностей в значительной степени зависит тяжесть протекания заболевания. Что же касается влияния коронавируса на гены человека, то об этом ничего не известно", – говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре отметили, что на сегодняшний день отсутствуют данные о влиянии прививки БЦЖ на вероятность заражения COVID-19.
Людям с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" в Роспотребнадзоре порекомендовали, помимо основных правил профилактики и лечения, правильно питаться.
В сообщении говорится, что рацион должен быть сбалансированным и содержать достаточное количество белка.
Доктор медицинских наук Раджеш Баяна из отделения радиологии Массачусетской больницы общего профиля ранее заявил, что у пациентов с выявленным коронавирусом были найдены аномальные изменения в кишечнике. Группа ученых провела исследование на примере 414 пациентов, средний возраст которых составлял 57 лет. Среди выявленных патологий специалисты отметили, в частности, пневматоз – при подобном заболевании стенки кишечника формируют заполненные воздухом или газами кисты.
Москвичей начали проверять на антитела к коронавирусу
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