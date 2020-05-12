Папа Франциск призвал инвестировать в системы здравоохранения

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Папа Римский Франциск призвал руководителей государств мира вкладывать средства в развитие систем здравоохранения. Он заявил, что пандемия коронавируса выявила в этой области множество проблем, передает РИА Новости.

"Обращаюсь к ответственным представителям наций всего мира с тем, чтобы они инвестировали в здоровье как в первостепенное общественное благо, усиливая структуры и привлекая больше медсестер, чтобы обеспечить для всех соответствующее лечение при уважении достоинства каждого человека", – объявил понтифик.

Франциск выступил в честь Международного дня медицинской сестры. Он заверил, что молится за каждого погибшего медика, и отметил самоотверженность врачей.

Международный день медицинской сестры отмечается в мире с 1965 года. В Москве этот праздник отметит более 50 тысяч сотрудников городской системы здравоохранения.

