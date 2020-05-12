В ВОЗ заявили об отсутствии доказательств серьезных мутаций коронавируса

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Директор по чрезвычайным ситуациям регионального отделения Всемирной организации здравоохранения в районе Восточного Средиземноморья Ричард Бреннан заявил об отсутствии доказательств серьезных мутаций коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

"На сегодняшний день мы не наблюдаем никаких доказательств значительных мутаций этого вируса", – заявил Бреннан.

Он добавил, что ВОЗ сотрудничает со многими исследовательскими организациями по всему миру. По мнению Бреннана, большое количество случаев коронавируса в некоторых странах может быть связано с демографическими показателями населения и с количеством проводимых тестов на COVID-19.

Ранее американские и британские ученые выявили несколько мутаций нового коронавируса, одна из которых потенциально способна повлиять на устойчивость инфекции. Исследователи обратили особое внимание на мутацию Spike D614G, которая распространена в Европе.

Впервые ученые обнаружили мутацию в Германии. В ходе научных экспериментов было выявлено, что мутация затрагивает часть вируса, которая распознается иммунной системой.

Ученые из Китая, в свою очередь, утверждали, что с начала вспышки болезни коронавирус подвергался 150 изменениям, в том числе произошло его деление на два подтипа – L и S, – которые отличаются своей агрессивностью.

В России за сутки выявили 10 899 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 5 392. Всего в РФ зарегистрировано 232 243 случая. В мире зафиксировано больше 4 миллионов случаев.

