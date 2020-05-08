Ученые связали проявление симптомов коронавируса с местом рождения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ученые Дальневосточного государственного медицинского ученого провели эксперимент, в ходе которого выяснили, из каких регионов России люди быстрее начинают жаловаться на боли и вызывать врача в случае потенциального заражения коронавирусом, сообщает газета "Известия".

Исследователи взяли за основу идею, что ощущения, которые воспринимаются людьми как причина обратиться к специалисту, могут различаться в зависимости не только от конкретных особенностей человека, но и от места проживания. В научном эксперименте поучаствовали сотни военнослужащих, проходящих службу в Дальневосточном федеральном округе, которые прибыли из разных регионов России. Средний возраст пациентов составил 20 лет.

В ходе опыта ученые выделили 13 признаков, типичных для пневмонии: повышение температуры тела, озноб, заложенность носа, боль в грудной клетке, кашель, общая слабость и пр. Участников эксперимента попросили оценить проявление симптомов по 10-балльной шкале.

Выяснилось, что более высокие оценки ставили представители европейской части России. Призывники из Сибирского и Уральского федеральных округов жаловались на симптомы слабее, а самыми стойкими оказались жители Дальневосточного федерального округа.

После этого ученые зафиксировали объективные данные у испытуемых, касающиеся проявления симптомов. Выяснилось, что между ними не было особой разницы. Таким образом, ученые ДФГМУ пришли к выводу, что уровень ощущений зависит от психоэмоционального состояния. В частности, по мнению исследователей, темпераментные люди острее реагируют на проявления симптомов болезни.

Интенсивный терапевт кардиохирургической реанимации Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского Роман Комнов оценил это исследование, заявив, что ощущения зависят от психотипа человека, который может в определенной степени соотноситься с национальностью. Он подчеркнул, что нельзя на основе этого делать выводы о всех представителях того или иного народа, однако отметил наличие тенденции зависимости темперамента от места проживания.

"Северянам свойственно спокойствие, а южанам – некая экзальтированность. Поэтому приведенный в исследовании факт того, что европейцы больше жалуются, а сибиряки – меньше, вполне вероятен в силу особенностей характера человека", – отметил Комнов.

В то же время он отверг утверждение, что от места рождения зависят симптомы пневмонии. Комнов также подчеркнул, что то, что в некоторых регионах люди жалуются чаще на проявление симптомов, не характеризует их как личностей, а указывает на особенности повседневной жизни в том или ином регионе.

Ранее ученые определили зависимость между приемом препаратов, подавляющих синтез тестостерона, и снижением смертности среди мужчин от коронавируса. Исследователи пришли к выводу, что существует определенная связь между работой половых гормонов и уязвимостью мужчин перед COVID-19.