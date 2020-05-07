Ученые предложили лечить мужчин от COVID-19 блокировкой тестостерона

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Группа исследователей выявила связь между приемом препаратов, которые подавляют синтез тестостерона, и снижением смертности мужчин от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

"Конечно, нам нужны дополнительные данные, однако собранные нами сведения уже говорят в пользу того, что уязвимость мужчин перед COVID-19 связана с работой половых гормонов", – заявил один из авторов работы, профессор Университета Лугано Андреа Алимонти.

Как сообщалось ранее, мужчины переносят коронавирус тяжелее, чем женщины. Изначально исследователи предполагали, что различия связаны с тем, что у мужчин в клетках, которые выстилают поверхность легких, значительно больше молекул рецептора ACE2 и белка TMPRSS2.

Однако новые данные показали, что мужчины, принимающие антиандрогенные препараты, легче переносят коронавирус, а если болезнь заканчивается летальным исходом, то его вероятность снижается в 4-5 раз.

Ранее замглавы Института Роберта Коха Ларс Шааде заявил, что при необходимости ученые смогут корректировать вакцину от коронавируса. При этом он отметил, что известные на текущий момент мутации COVID-19 не имеют принципиального значения для эффективности вакцины.

