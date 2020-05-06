Мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мужчины тяжелее женщин переносят новую коронавирусную инфекцию, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с Владимиром Путиным по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

"Тяжелые формы течения, мы сегодня уже видим, что встречаются чаще у пациентов старше 60 лет, у пациентов, страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением. Мы видим, что мужчины болеют тяжелее, чем женщины", – сказал министр.

Ранее Мурашко заявил, что Россия еще не вышла на плато по ситуации с коронавирусом, поскольку продолжается прирост заболевших. Также он обратил внимание, что плато не наступит во всех регионах одновременно.

Число заболевших коронавирусом в РФ достигло 165 929 человек. Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших новым вирусом. Только за последние сутки в стране подтвердили 10 559 случаев COVID-19.

Большинство новых заболевших выявили в Москве – 5 858. За последние сутки умерли 86 человек. За весь период скончались 1 537 человек. Выписали из больниц за сутки 1 462 пациента, всего же выздоровели 21 327 человек.